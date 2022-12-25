На Черниговщине верующие УПЦ передали на передовую гуманитарную помощь

В январе украинцев ждет… весенняя погода
Появилось фото и видео с места обстрела в центре Херсона – погибли люди
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 101 430 солдат
В «Укрэнерго» рассказали о ситуации в энергосистеме
Синоптик заявил, что зима в Украине временно отступила
Сборная Украины поднялась в обновленном рейтинге ФИФА
Западные СМИ узнали о подготовке Зеленским мирного плана к февралю
В ближайшие дни или часы Россия снова массированно ударит по Украине
В Киеве и области продолжают экстренно выключать свет
Путин впервые назвал войну в Украине войной и теперь ему светит уголовная статья