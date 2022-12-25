На Черниговщине верующие УПЦ передали на передовую гуманитарную помощь

Главное: На Черниговщине в селе Круты прихожане Свято-Михайловского храма Украинской Православной Церкви передали на передовую гуманитарную помощь.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, по благословению митрополита Нежинского и Прилукского Климента прихожане храма продолжают поддерживать военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в рядах которых также проходит службу сын настоятеля прихода.

Для нужд ВСУ были переданы маскировочные сетки, постоянно изготавливаемые прихожанами храма и продуктами питания.

Как сообщалось ранее, в Нежинской епархии протоиерей Николай Котеленец и настоятель Пантелеймоновского храма Прилук священник Богдан Присяжнюк посетили социальный дом престарелых в селе Заезд. Священники пообщались с жителями учреждения и передали заведению продукты питания.