Шойгу рассказал, сколько еще солдат ему нужно для войны в Украине

Главное: В РФ запахло новой мобилизацией. Хотят призвать еще 350 тысяч человек.

Детали: В России, похоже, грядет новая волна мобилизации. О том, сколько солдат ему нужно для войны в Украине, рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

Так, выступая на коллегии Минобороны, он сказал: «Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ необходимо довести численность Вооруженных сил до 1,5 миллионов военнослужащих. В том числе военнослужащих по контракту 695 тысяч человек».

Стоит отметить, что с 1 января следующего года штатная численность Вооруженных сил РФ определена в 1 150 626 военных.

Чиновник сообщил, что необходимо переформировать мотострелковые дивизии в семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном округах и на Северном флоте.

Кроме этого, как отмечается, в Воздушно-десантных войсках необходимо дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии.

Также для каждой общевойсковой танковой армии планируется содержать смешанно-авиационную дивизию и бригаду армейской авиации численностью до ста боевых вертолетов.

Министр сказал, что следует дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк и шесть бригад армейской авиации.

Отмечается, что для создания артиллерийского резерва на стратегических резервах нужно сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов, а также артиллерийские бригады большой мощности.

Кроме этого, по его словам, в береговых войсках ВМС на базе существующих бригад морской пехоты надо сформировать пять дивизий морской пехоты.

Резюмируется, что при комплектовании Вооруженных сил нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет.

В тему: Шойгу пригрозил Украине новой атакой.