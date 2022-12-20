Винницкая епархия УПЦ передала 15 тонн гуманитарной помощи жителям Херсона

Главное: Священники и верующие Винницкой епархии Украинской Православной Церкви собрали для жителей деоккупированного Херсона 15 тонн гуманитарной помощи.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vn.ua, гуманитарный груз в Херсон доставил секретарь Винницкого епархиального управления архимандрит Аркадий (Сенчуковский).

Продукты питания и вода были доставлены на территорию епархиального управления Херсонской епархии, где оказывается помощь всем пострадавшим от войны и российской оккупации. Секретарь епархии архимандрит Афанасий поблагодарил митропоита Варсонофию и всех священников Винницкой области за помощь.

«Понимаем, в каких тяжелых условиях оказались наши сограждане на Херсонщине, поэтому призываем всех неравнодушных, по возможности, поддерживать людей на деоккупированных территориях», — говорится в сообщении на сайте епархии.