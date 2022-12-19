Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 98,8 тысяч солдат

Главное: РФ потеряла в войне 98,8 тысяч солдат. Уничтожено 2 988 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на понедельник, 19 декабря.

Сообщается, что погибли уже 98,8 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 988 танков, 5 969 боевых бронированных машин, 1 953 артиллерийские системы, 410 РСЗО, 212 средств ПВО, 281 самолет, 264 вертолета, 1 657 БПЛА оперативно-тактического уровня, 653 крылатые ракеты, 16 кораблей/катеров, 4 592 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 175 единиц специальной техники.

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