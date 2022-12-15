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Новости > Основатель Twitter признался в цензуре

Основатель Twitter признался в цензуре

Александр Панько
15.12.22 00:01
110
Основатель Twitter признался в цензуре

Главное: Джек Дорси признался в цензуре. Он взял на себя ответственность.

Детали: Основатель и бывший глава Twitter Джек Дорси признался в цензуре. Об этом он написал в социальной сети.

Так, он отметил: «Социальные сети должны быть устойчивы к корпоративному и государственному контролю. Только исходный автор может удалять контент, который производит».

Сообщается: «Модерация лучше всего осуществляется при помощи автоматических алгоритмов. Twitter, которым руководил я, и Twitter сегодня не соответствуют этим принципам. Это только моя вина, так как я перестал настаивать на них в 2020-м году».

По его словам, наибольшей ошибкой было вкладываться в разработку инструментов, которые позволили бы Twitter управлять общественным дискурсом, вместо того, чтобы разрабатывать инструменты для людей, использующих социальную сеть, которые бы позволили им настроить его под себя.

Резюмируется, что это обременило компанию слишком большими полномочиями и сделало уязвимой для значительного внешнего воздействия.

В тему: Маск назвал раздачу синих галочек в Twitter «коррумпированной и нелепой».

Тэги: мир, Twitter, цензура, технологии, Джек Дорси

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