Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле заповеди «блаженны миротворцы»

Главное: По заповеди Христа, христиане должны стать миротворцами — теми, кто устрояет на земле мир.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Как замечает святитель-исповедник Лука, архиепископ Крымский, миротворцы — это те, кто, противясь злу, тем самым, зачастую, сами себя обрекают на определенные страдания и лишения, чем заслуживают для себя великую награду: возможность быть нареченными сынами Божиими. Согласно же другому мнению святых отцов, миротворцы — это не только те, кто примиряет враждующих людей, но, прежде всего, те, кто смог примирить свои душевные и телесные силы», — напомнил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что грех, совершенный в раю, повредил духовно-телесную природу человека, и в нее вкрался некий разлад, устраняемый только жизнью во Христе. Преподобный Исидор Пелусиот называет миротворцами тех, кто находится в мире с самим собой и которые победили в себе внутреннюю вражду.

По слову архимандрита Иоанна (Крестьянкина), когда восстанавливается мир внутренний в человеческом сердце, тогда восстанавливается связь сердца со своими ближними в единстве слова, духа и мысли.

«Истинные миротворцы — это те, кто удалившись от страстей и пороков, своим личным примером служат для примирения других, потому что, по словам преподобного Серафима Саровского, главный дар Бога человеку — это внутренний мир Божий, как признак присутствия в душе Божественной благодати», — подытожил управделами УПЦ.

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