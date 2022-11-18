Архиепископ УПЦ рассказал о гуманитарной поездке в Святогорскую лавру

Главное: Духовное единство украинского народа — состояние души, которое невозможно разрушить выстрелами «градов», ведь кроме невероятной силы духа, у нас есть еще мощная сила веры в Бога.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на politica.com.ua, об этом сказал архиепископ Виктор (Коцаба) после посещения Святогорской лавры с гуманитарной миссией в составе делегации Киевской епархии.

«Монастырь живет и дышит полной грудью. Полноценно и гармонично. Наместник обители митрополит Арсений рассказал, что сейчас на территории Лавры, под покровом Богородицы, проживает около 370 человек. Большинство из них — это вынужденные переселенцы и люди, прибывшие из разных уголков нашего государства. Повседневная жизнь монастыря — это красноречивая иллюстрация того, как могут плодотворно и жертвенно сосуществовать люди с Волыни и Луганска, Ровно и Донецка. Глядя как бок о бок восстанавливают поврежденные обстрелами стены монастыря молодые послушники из Луцка и Мариуполя, мы в очередной раз наглядно убедились, что война не нужна никому, что духовное единство нашего народа — это состояние души, которое невозможно разрушить выстрелами «градов», — поделился владыка Виктор.

Он отметил, что гуманитарная помощь, которую верующие Украинской Православной Церкви со всех уголков нашей Родины посылают в Лавру, идет не только на нужды тех, кто сейчас проживает в монастыре, но и на нужды нескольких сотен людей, которые остались в своем родном городе.

«Продукты питания, теплые вещи, топливо и медикаменты — это все необходимое для того, чтобы люди смогли пережить эту зиму. Но больше всего это нужно для того, чтобы жители Донбасса чувствовали, что их сограждане из других регионов нашей просторной Родины не оставят никого на произвол судьбы, не отвратятся от них, а будут поддерживать и помогать, добросовестно выполняя свою христианскую миссию любви. Своими глазами нам пришлось увидеть, как тяжело сейчас людям, которые полностью почувствовали на себе ужасы войны. Тем не менее, они не отчаиваются, не опускают руки.

Напротив, их приподнятому настроению и неподдельной искренности могут поучиться те, кого миновал ад войны. Ведь видящий смерть знает истинную цену жизни. Тот убедился на собственном опыте, что есть над нами Господь, дающий каждому из нас право жить дальше. Право, которое в полной мере реализуется через любовь и добрые дела», — подытожил архиепископ Виктор.