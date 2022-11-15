ООН поддержала выплату Россией репараций в пользу Украины

Главное: ООН приняла резолюцию, согласно которой Россия может быть привлечена к ответственности за войну в Украине. Это предполагает назначение репараций (выплат) в пользу Украины.

Детали: Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Россия может быть привлечена к ответственности за войну в Украине. В частности, данная процедура предполагает назначение России репараций в пользу Украины. За голосовали 94 страны, против — 14, воздержались — 73. Не голосовали — 11 стран. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Среди голосовавших «за» — Турция. Среди голосовавших против — Китай и Иран, среди воздержавшихся — Бразилия, Индия, Израиль, Пакистан, Египет, ЮАР, Сербия и Казахстан. Также воздержались Саудовская Аравия и Объединенные арабские эмираты.

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