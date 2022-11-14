Зеленский в Херсоне рассказал о дальнейших планах ВСУ

Главное: Владимир Зеленский завил, что украинская армия не будет обстреливать чужую территорию. Ее интересуют только освобождение собственных земель.

Детали: Украина не планирует никаких обстрелов территории другой страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Херсоне, сообщает The Guardian.

Отвечая на вопрос журналистов, куда дальше могут продвигаться украинские войска, он сказал: «Не Москва... Нас не интересуют территории другой страны».

Добавим, что во время первой поездки в Херсон после оккупации города, которая длилась около 30 минут, Зеленский вручил награды украинским защитникам.

Он также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку нашей страны в войне против России.

Кроме того, в Херсоне прошла официальная церемония поднятия украинского флага.

В тему: В Кремле странно отреагировали на визит Зеленского в Херсон.