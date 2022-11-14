Зеленский в Херсоне рассказал о дальнейших планах ВСУ

Главное: Владимир Зеленский завил, что украинская армия не будет обстреливать чужую территорию. Ее интересуют только освобождение собственных земель.
Детали: Украина не планирует никаких обстрелов территории другой страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Херсоне, сообщает The Guardian.
Отвечая на вопрос журналистов, куда дальше могут продвигаться украинские войска, он сказал: «Не Москва... Нас не интересуют территории другой страны».
Добавим, что во время первой поездки в Херсон после оккупации города, которая длилась около 30 минут, Зеленский вручил награды украинским защитникам.
Он также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку нашей страны в войне против России.
Кроме того, в Херсоне прошла официальная церемония поднятия украинского флага.
В тему: В Кремле странно отреагировали на визит Зеленского в Херсон.