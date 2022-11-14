В Одессе снесли бюст Горького

Главное: В Одессе демонтировали бюст Максима Горького. Говорят, что тот не является историческим наследием.

Детали: В Одессе в воскресенье, 13 ноября, демонтировали бюст советского писателя Максима Горького. Об этом информирует «Суспільне».

Уточняется, что он находился на территории санатория имени Горького.

Данное решение приняло руководство заведения.

Снос был одобрен в рамках закона о декоммунизации.

По словам руководителя санатория Татьяны Малыхиной, бюст писателя не является историческим наследием.

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