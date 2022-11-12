В Киеве УПЦ передала 100 продуктовых наборов для переселенцев

Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину

Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов

Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов

США и НАТО заговорили о мирных переговорах по Украине

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 75 930 солдат

У Путина назвали два сценария завершения войны

В Индии родилась очень необычная девочка

Несколько крупных украинских компаний перешли в государственную собственность

Ситуация со светом в Киеве улучшается

Республиканцы пока лидируют на выборах в США

Генштаб ВСУ говорит, что РФ потеряла в войне 79,4 тысячи солдат

В Киеве снова вводятся экстренные отключения света

В РФ рапортовали об окончательном бегстве с правого берега Днепра

Аварийные отключения света ввели еще в трех областях

У Путина назвали два сценария завершения войны

Священник УПЦ рассказал о качествах, которые помогают развиваться человеку

На Ровенщине верующие УПЦ собрали гуманитарную помощь для жителей деокупированных территорий

Архиереи и священники Киевской епархии УПЦ доставили более 30 тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру

На Виннитчине верующие УПЦ собрали более 40 тыс грн и гуманитарную помощь военным

Опубликовано видео, как на Закарпатье снесли памятник «Украина – освободителям»

В Харькове дети подорвались на мине во время прогулки

В Харькове дети подорвались на мине во время прогулки

08.11.22 11:20

Украинские энергоолигархи продолжают «разводить лохов» с типа аварийными отключениями света

06.11.22 22:44

Эвакуация из Киева - это когда вас вывезли в безопасное место, а не сказали - валите

30.10.22 18:56

Хозяева полуразрушенной украинской энергетики своего не упустят и не надо их жалеть

23.10.22 21:11

Свет в Украине отключают «терпилам», чтобы электричество было у «блатных»