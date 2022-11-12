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Новости > На Виннитчине верующие УПЦ собрали более 40 тыс грн и гуманитарную помощь военным

На Виннитчине верующие УПЦ собрали более 40 тыс грн и гуманитарную помощь военным

Александра Кудрявцева
12.11.22 17:10
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На Виннитчине верующие УПЦ собрали более 40 тыс грн и гуманитарную помощь военным
Главное: На Виннитчине верующие Калиновского благочиния Украинской Православной Церкви собрали средства и помощь на передовую.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, военным и пострадавшим на передовую было передано более 40 тысяч гривен и более 1,5 тонн овощей и фруктов.
 
Помощь собрал священник Олег Дармороз вместе с верующими сел Котюжинцы, Дружелюбовка, Чернятин.
 
Как сообщалось ранее, Винницкая епархия УПЦ передала гуманитарную помощь Святогорской лавре. Православные винничане собрали овощи, фрукты, консервацию, кабель, двери, а также другую необходимую помощь на Донетчину.
 
В тему: Винницкая епархия УПЦ передала автомобиль и продукты военным ВСУ.

Тэги: Винницкая область, УПЦ

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