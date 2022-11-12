Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Предстоятель УПЦ поддержал насельников Святогорской лавры

Предстоятель УПЦ поддержал насельников Святогорской лавры

Александра Кудрявцева
12.11.22 10:30
114
Предстоятель УПЦ поддержал насельников Святогорской лавры
Главное: Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий пожелал наместнику и братии Успенской Святогорской Лавры Божией помощи.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, видеообращение со словами духовной поддержки от Предстоятеля Украинской Православной Церкви передали наместнику и братии обители представители Киевской епархии, доставившие в лавру гуманитарный груз 11 ноября.
 
«Мы вместе с вами, дорогие владыки, отцы и братья. Нам проще, нас не так бьют, не так стреляют, но все равно война, она везде отзывается в душах каждого человека, каждого верующего христианина», — сказал Блаженнейший.
 
Предстоятель УПЦ заверил митрополита Святогорского Арсения и братию в молитвах, «чтобы Господь укрепил вас в вашем мужестве, терпении, в том стоянии, которое вы совершаете сегодня ради имени Божия, для того, чтобы людям и в это сложное время показать путь, ведущий ко Христу и Царству Небесному».
 
«Мы радуемся, что у нас есть такие епископы, митрополиты, такие монахи и верные чада нашей Церкви, умеющие терпеть, умеющие прощать, умеющие молиться. Да благословит вас Господь!» — заключил Митрополит Онуфрий.
 
В тему: Предстоятель УПЦ рассказал о духовном подвиге преподобного Нестора Летописца.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий, Святогорская лавра

Комментарии

Статьи

11.11.22 19:44

Россия уходит из Херсона. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Украинские кинотеатры - в полной ж...пе и ждут спасительную премьеру "Аватара"
12.11.22 11:40

Украинские кинотеатры - в полной ж...пе и ждут спасительную премьеру "Аватара"

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.11.22 11:10

Архиереи и священники Киевской епархии УПЦ доставили более 30 тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру
12.11.22 10:55

На Ровенщине верующие УПЦ собрали гуманитарную помощь для жителей деокупированных территорий
11.11.22 17:45

Священник УПЦ рассказал о качествах, которые помогают развиваться человеку
11.11.22 17:36

Митрополит УПЦ Иоанафан прокомментировал обвинения в свой адрес
11.11.22 16:48

У Путина назвали два сценария завершения войны
11.11.22 16:05

ВСУ приступили к зачистке Херсона
11.11.22 15:50

В Харькове дети подорвались на мине во время прогулки
11.11.22 15:15

В Почаеве тысячи верующих УПЦ почтили память преподобного Иова
11.11.22 15:15

Аварийные отключения света ввели еще в трех областях
11.11.22 14:51

Стало известно, сколько спортивных объектов уничтожено в Украине во время войны
11.11.22 16:05

ВСУ приступили к зачистке Херсона
11.11.22 15:15

Аварийные отключения света ввели еще в трех областях
11.11.22 14:36

В Херсон вошли украинские военные, — соцсети
11.11.22 13:48

В РФ рапортовали об окончательном бегстве с правого берега Днепра
11.11.22 12:44

Аварийные отключения света в Киеве отменяются
11.11.22 11:13

Появились кадры разрушенного Антоновского моста
11.11.22 11:11

В Киеве снова вводятся экстренные отключения света
11.11.22 10:22

Украинцев предупредили о скорых сильнейших морозах
11.11.22 09:47

Генштаб ВСУ говорит, что РФ потеряла в войне 79,4 тысячи солдат
10.11.22 17:40

Республиканцы пока лидируют на выборах в США
05.11.22 13:06

Как выбрать солнечную панель - базовые параметры
10.11.22 12:48

Ситуация со светом в Киеве улучшается
07.11.22 12:48

Несколько крупных украинских компаний перешли в государственную собственность
07.11.22 06:53

Трамп намекнул на скорый крах США
07.11.22 13:54

В Индии родилась очень необычная девочка
05.11.22 14:04

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 75 440 солдат
07.11.22 16:44

В Великобритании стартовало уникальное клиническое испытание
06.11.22 11:44

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 75 930 солдат
10.11.22 10:59

Россияне попытались объяснить свой уход из Херсона
07.11.22 13:02

США и НАТО заговорили о мирных переговорах по Украине
Фото и Видео
В Харькове дети подорвались на мине во время прогулки
В Харькове дети подорвались на мине во время прогулки
В Харькове дети подорвались на мине во время прогулки
В Харькове дети подорвались на мине во время прогулки
В Херсон вошли украинские военные, — соцсети
В Херсон вошли украинские военные, — соцсети
В Житомире демонтировали бюст Пушкина
В Житомире демонтировали бюст Пушкина
Опубликовано видео, как короля Карла III забросали яйцами
Опубликовано видео, как короля Карла III забросали яйцами
Появились кадры разрушенного Антоновского моста
Появились кадры разрушенного Антоновского моста
ВСУ освободили очередной населенный пункт на Николаевщине
ВСУ освободили очередной населенный пункт на Николаевщине
Байден перепутал Херсон с иракским городом
Байден перепутал Херсон с иракским городом
Чиновник пророссийской «администрации» Херсона Стремоусов погиб в ДТП
Чиновник пророссийской «администрации» Херсона Стремоусов погиб в ДТП
Игрок «Шахтера» признан самым быстрым в Лиге чемпионов
Игрок «Шахтера» признан самым быстрым в Лиге чемпионов
Опубликовано видео, как на Закарпатье снесли памятник «Украина – освободителям»
Опубликовано видео, как на Закарпатье снесли памятник «Украина – освободителям»
fraza.com
Новости блогосферы
08.11.22 11:20

Украинские энергоолигархи продолжают «разводить лохов» с типа аварийными отключениями света
06.11.22 22:44

Эвакуация из Киева - это когда вас вывезли в безопасное место, а не сказали - валите
30.10.22 18:56

Хозяева полуразрушенной украинской энергетики своего не упустят и не надо их жалеть
23.10.22 21:11

Свет в Украине отключают «терпилам», чтобы электричество было у «блатных»

Опрос

Что произойдет, если РФ и далее будет обстреливать энергообъекты Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.