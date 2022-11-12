Предстоятель УПЦ поддержал насельников Святогорской лавры

ВСУ приступили к зачистке Херсона
Аварийные отключения света ввели еще в трех областях
В Херсон вошли украинские военные, — соцсети
В РФ рапортовали об окончательном бегстве с правого берега Днепра
Аварийные отключения света в Киеве отменяются
Появились кадры разрушенного Антоновского моста
В Киеве снова вводятся экстренные отключения света
Украинцев предупредили о скорых сильнейших морозах
Генштаб ВСУ говорит, что РФ потеряла в войне 79,4 тысячи солдат
Республиканцы пока лидируют на выборах в США