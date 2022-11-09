В Киево-Печерской лавре освятили автомобиль для гуманитарной «миссии милосердия» УПЦ

Главное: Сегодня в Киево-Печерской лавре освятили автомобиль для гуманитарной миссии Украинской Православной Церкви.

Детали: Автомобиль «Миссии милосердия» будет перевозить грузы для епархий, пострадавших от боевых действий и принимающих вынужденных переселенцев, сообщает Центр информации УПЦ.

«Каждый день духовенство Украинской Православной Церкви, верующие делают все возможное для поддержки нуждающихся. Благодаря помощи православных благотворителей, подаривших Синодальному отделу УПЦ по социально-гуманитарным вопросам это авто, с помощью Божьей будут осуществляться добрые дела, которые ежедневно совершает Украинская Православная Церковь в это нелегкое время. Наша задача —молитва, но молитва должна быть подкреплена добрыми делами», — подчеркнул архиепископ Виктор (Коцаба).

Глава Синодального отдела УПЦ протоиерей Сергий Экшиян отметил, что благодаря неравнодушным людям есть возможность поддержать нуждающихся и пострадавших от войны.

«В социальный проект „Миссия милосердия“ входит помощь всем нуждающимся. Это большая многогранная работа, которая включает в себя помощь пострадавшим от военных действий, беженцам, сиротам, пенсионерам, инвалидам, бездомным. Мы благодарим православный благотворительный фонд Франкфурта и лично его председателя Михаила Владимировича Горачек за поддержку, которая сейчас очень нужна украинцам», — сказал протоиерей Сергий Экшиян.

В первый рейс автомобиль «Миссии милосердия» отправится завтра. По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия он станет частью масштабной гуманитарной миссии в Святогорскую лавру. Верующие и духовенство Киевской епархии Украинской Православной Церкви при поддержке благотворителей собрали несколько десятков тонн продуктов, топливных материалов, запчастей, консервации для беженцев и братии Святогорской лавры.

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