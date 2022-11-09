Нежинская епархия УПЦ поддержала медиков, воинов и переселенцев

Главное: В Черниговской области священники Украинской Православной Церкви поддерживают всех пострадавших от военных действий и переселенцев.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, духовенство передало гуманитарную помощь пищеблоку Ичнянской больницы.

Настоятель Вознесенского храма села Сокиринцы протоиерей Василий Булах доставил в Свято-Успенскую Святогорскую лавру гуманитарный груз.

Священник передал братии в Донецкой области продукты питания, а также другие непродовольственные товары, которые были собраны прихожанами разных храмов Нежинской епархии.

Настоятель Свято-Архангело-Михайловского храма села Круты протоиерей Василий Вильховецкий послал продуктовый груз для военнослужащих земляков, которые несут службу в Харьковской области.

Продукты питания, общим весом более 600 кг, были собраны прихожанами храмов в селах Круты, Переясловка и Бурковка. В рядах ВСУ в Харьковской области, в частности, служит и сын отца Василия.

В тему: В Житомире священники УПЦ передали помощь переселенцам.