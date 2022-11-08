В Житомире священники УПЦ передали помощь переселенцам

Главное: В Житомире священники Украинской Православной Церкви передали помощь нуждающимся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, переселенцам передали продукты питания.

В благотворительный фонд «Волонтеры без границ» помощь доставил руководитель социального отдела Житомирской епархии протоиерей Георгий Мирчук.

Также священнослужитель отвез помощь проживающим в Житомире переселенцам.

Как сообщалось ранее, духовенство Житомирской епархии оказывает постоянную помощь и поддержку ВСУ, военным, переселенцам, беженцам и всем нуждающимся.

В прессслужбу Житомирской епархии поступило благодарственное письмо, адресованное настоятелю Свято-Покровского храма, духовнику Житомирской епархии, архимандриту Гавриилу (Вардаеву). Военное руководство выразило священнослужителю искреннюю благодарность за помощь в приобретении медицинского оборудования.

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