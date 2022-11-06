Священник УПЦ рассказал, как молитвы могут помочь умершим

Главное: До Страшного Суда остается шанс на «переход» из вечной смерти в вечное блаженство.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «ФОМА в Украине» , об этом сказал преподаватель КДА протоиерей Владимир Долгих отвечая на вопрос, как наши просьбы и милостыня могут изменить состояние душ усопших, если оно зависит от того, как верил и жил человек на земле.

«Прямого рационального ответа на этот вопрос нет. То есть здесь пытаемся объяснить или понять „механику“ молитвы: как ее воспринимает Бог? Как она влияет на загробное состояние души и влияет ли вообще? Способна ли, находящаяся в загробном мире душа как-то реагировать на просьбы живых? И так далее. Когда серьезно задумываешься над этими вопросами, начинаешь понимать их абсолютную недоступность естественным познавательным способностям человека», — сказал отец Владимир.

Священник привел мысль святителя Феофана Затворника о том, что «Господь всякий раз ищет не как бы погубить, а как бы спасти человека, и на его кривой и больной душе ищет такое живое место, к которому Он мог бы присоединить вечность.

Преподаватель КДА отметил, что загробная участь действительно напрямую зависит от земной жизни, но также нужно помнить, что какой бы она не была — это еще не конец.

«У нас остается христианская надежда, которая „умолкнет“ после Страшного Суда, а до тех пор всегда остается шанс на „переход“ из вечной смерти в вечное блаженство, и мы, как христиане, не имеем права упустить его. Пусть не знаем, как „работают“ наши молитвы сейчас, но точно знаем, что они могут быть тем залогом, который поможет спастись нашим близким после Второго Пришествия Христа», — пояснил протоиерей Владимир Долгих.