В столичном Покровском монастыре верующие УПЦ почтили память основательницы обители

Главное: В столичном Свято-Покровском женском монастыре верующие Украинской Православной Церкви почтили память святой основательницы обители — преподобной Анастасии Киевской.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, праздничное богослужение возглавил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

После чтения Евангелия владыка рассказал присутствующим о жизненном подвиге преподобной Анастасии Киевской.

«Наша Богом благословенная земля украинская обрела еще одну яркую звезду на Небе, светильник немеркнущий на земле, чтобы каждый приходящий с верой к нетленным мощам прп. Анастасии получил просимое для спасения собственной души и пользы ближним. Она является покровительницей монашествующих и всех людей, желающих спасения. Приходя к ней, мы получаем облегчение в наших страданиях, мы просим, чтобы Господь послал мир нашей богохранимой стране и тут не убивали людей, чтобы было мирным и спокойным небо, чтобы родители любили своих детей, а они слушали их наставления на путь истинный», — сказал митрополит Павел.

За богослужением духовенство и верующие молились о мире на украинской земле, о избавлении от врага, чтобы Господь благословил людей доброй воли, которые помогают нуждающимся.

***Преподобная Анастасия (до принятия иночества Александра) родилась в 1838 году в семье принца Ольденбургского Петра Георгиевича.

Уже в юные годы помогала бедным и больным детям. В 1856 г. перешла в Православие и вышла замуж за великого князя Николая, брата императора Александра II. Спустя 20 лет великая княгиня, страдавшая от рака, уехала на лечение за границу, а затем в Киев, где в 1889 году основала Покровский монастырь.

Здесь великая княгиня, долгие годы прикованная к постели, получила чудесное исцеление и стала ходить.

После смерти супруга в 1891 году тайно приняла постриг с именем Анастасия.

Ее трудами при обители были открыты больница для неимущих с единственным в Киеве рентгеновским кабинетом, амбулатория, бесплатная аптека, училище и приют для девочек-сирот, приюты для неизлечимо больных женщин и для слепых. Преподобная Анастасия сама ухаживала за пациентами, по многу часов простаивала ассистенткой во время хирургических операций, неопустительно посещала богослужения.

Святая Анастасия скончалась в Светлый четверг, 26 апреля, в 1900 году. Была прославлена в лике местночтимых святых Киевской епархии 24 января 2010 года.

2 ноября 2009 года, в Покровском монастыре Киева были обретены мощи преподобной великой княгини Анастасии Киевской.

Празднование памяти установлено на Светлый четверг, а также 2 ноября — день обретения мощей.