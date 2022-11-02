Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В столичном Покровском монастыре верующие УПЦ почтили память основательницы обители

В столичном Покровском монастыре верующие УПЦ почтили память основательницы обители

Александра Кудрявцева
02.11.22 17:30
107
В столичном Покровском монастыре верующие УПЦ почтили память основательницы обители
Главное: В столичном Свято-Покровском женском монастыре верующие Украинской Православной Церкви почтили память святой основательницы обители — преподобной Анастасии Киевской.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, праздничное богослужение возглавил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.
 
После чтения Евангелия владыка рассказал присутствующим о жизненном подвиге преподобной Анастасии Киевской.
 
«Наша Богом благословенная земля украинская обрела еще одну яркую звезду на Небе, светильник немеркнущий на земле, чтобы каждый приходящий с верой к нетленным мощам прп. Анастасии получил просимое для спасения собственной души и пользы ближним. Она является покровительницей монашествующих и всех людей, желающих спасения. Приходя к ней, мы получаем облегчение в наших страданиях, мы просим, чтобы Господь послал мир нашей богохранимой стране и тут не убивали людей, чтобы было мирным и спокойным небо, чтобы родители любили своих детей, а они слушали их наставления на путь истинный», — сказал митрополит Павел.
 
За богослужением духовенство и верующие молились о мире на украинской земле, о избавлении от врага, чтобы Господь благословил людей доброй воли, которые помогают нуждающимся.
 
***Преподобная Анастасия (до принятия иночества Александра) родилась в 1838 году в семье принца Ольденбургского Петра Георгиевича.
 
Уже в юные годы помогала бедным и больным детям. В 1856 г. перешла в Православие и вышла замуж за великого князя Николая, брата императора Александра II. Спустя 20 лет великая княгиня, страдавшая от рака, уехала на лечение за границу, а затем в Киев, где в 1889 году основала Покровский монастырь.
 
Здесь великая княгиня, долгие годы прикованная к постели, получила чудесное исцеление и стала ходить.
 
После смерти супруга в 1891 году тайно приняла постриг с именем Анастасия.
 
Ее трудами при обители были открыты больница для неимущих с единственным в Киеве рентгеновским кабинетом, амбулатория, бесплатная аптека, училище и приют для девочек-сирот, приюты для неизлечимо больных женщин и для слепых. Преподобная Анастасия сама ухаживала за пациентами, по многу часов простаивала ассистенткой во время хирургических операций, неопустительно посещала богослужения.
 
Святая Анастасия скончалась в Светлый четверг, 26 апреля, в 1900 году. Была прославлена в лике местночтимых святых Киевской епархии 24 января 2010 года.
 
2 ноября 2009 года, в Покровском монастыре Киева были обретены мощи преподобной великой княгини Анастасии Киевской.
 
Празднование памяти установлено на Светлый четверг, а также 2 ноября — день обретения мощей.
 
В тему: В Киево-Печерской лавре УПЦ к празднику святителя и чудотворца Николая собирает подарки детям-сиротам.
 

Тэги: Киев, УПЦ

Комментарии

Статьи

02.11.22 11:18

Ракетные удары по украинской инфраструктуре. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
30.10.22 19:45

Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Арестович подметил 2 черты украинского национального характера: жлобство и нечеловеческая жестокость
Арестович подметил 2 черты украинского национального характера: жлобство и нечеловеческая жестокость
Арестович подметил 2 черты украинского национального характера: жлобство и нечеловеческая жестокость
Арестович подметил 2 черты украинского национального характера: жлобство и нечеловеческая жестокость
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.11.22 16:54

ВСУ выстраивают вокруг Киева многоэшелонированную оборону
02.11.22 16:16

В Минобразования рассказали, как учебные заведения подготовились к отопительному сезону
02.11.22 15:50

Россия решила вернуться в «зерновую сделку»
02.11.22 15:40

В Сумах верующие УПЦ провели благотворительный ярмарок в поддержку ВСУ
02.11.22 15:21

Зеленский рассказал о возможных компромиссах с РФ
02.11.22 14:50

Эрдоган предложил Путину немедленно вывести войска из Украины, — турецкие СМИ
02.11.22 14:25

В трех епархиях священники УПЦ отпели погибших защитников Украины
02.11.22 14:24

На Киевщине священники УПЦ передали продуктовые наборы нуждающимся
02.11.22 14:23

Зеленский назвал главный приоритет Украины после войны
02.11.22 14:10

На Виннитчине в следствии ракетного удара пострадал монастырь УПЦ и погиб послушник
02.11.22 16:54

ВСУ выстраивают вокруг Киева многоэшелонированную оборону
02.11.22 15:50

Россия решила вернуться в «зерновую сделку»
02.11.22 14:50

Эрдоган предложил Путину немедленно вывести войска из Украины, — турецкие СМИ
02.11.22 13:16

На Киевщине до сих пор не опознаны более 200 тел мирных жителей
02.11.22 12:50

ВСУ получат отечественные БПЛА с дальностью полета до 1000 км
02.11.22 11:29

Ситуация на Донбассе резко обострилась, — ISW
02.11.22 10:43

Иран может напасть на Саудовскую Аравию в ближайшие часы, — WSJ
02.11.22 10:17

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 73 270 солдат
02.11.22 09:41

Тысячи домов остаются без электричества в Киевской области
01.11.22 16:38

Опубликованы новые графики отключения света в Киеве
29.10.22 14:30

Си Цзиньпин дал Путину унизительную кличку, - соцсеть
28.10.22 11:30

За право поехать на Евровидение от Украины поборются 36 музыкантов
28.10.22 10:37

Ситуация с электричеством в Киеве и области немного стабилизировалась
01.11.22 09:26

Клинтон хочет засудить Трампа на миллион долларов
27.10.22 17:39

Названы продукты, которые подорожают в Украине до конца года
28.10.22 09:48

США готовят новую военную помощь для Украины
27.10.22 17:07

Стало известно, что происходит с долгами Украины
28.10.22 09:58

Стало известно, почему Байден не хочет встречаться с Путиным
27.10.22 14:39

Украинцы будут еще дольше сидеть без света. Графики отключения больше не актуальны
31.10.22 19:11

Частичная мобилизация в РФ остановлена
Фото и Видео
Появилось видео, как в центре Москвы грузовик раздавил такси
Появилось видео, как в центре Москвы грузовик раздавил такси
Появилось видео, как в центре Москвы грузовик раздавил такси
Появилось видео, как в центре Москвы грузовик раздавил такси
Байден вспомнил, как разговаривал с покойником
Байден вспомнил, как разговаривал с покойником
Иран может напасть на Саудовскую Аравию в ближайшие часы, — WSJ
Иран может напасть на Саудовскую Аравию в ближайшие часы, — WSJ
В Хмельницком перевернулась машина скорой помощи
В Хмельницком перевернулась машина скорой помощи
Почти весь Киев сидит без воды после утренних обстрелов
Почти весь Киев сидит без воды после утренних обстрелов
Обнародовано видео, на котором танк по наводке коптера давит раненого российского солдата
Обнародовано видео, на котором танк по наводке коптера давит раненого российского солдата
На Хеллоуин РФ нанесла массированные ракетные удары по инфраструктурным объектам Украины, ситуация критическая
На Хеллоуин РФ нанесла массированные ракетные удары по инфраструктурным объектам Украины, ситуация критическая
Илон Маск на Хеллоуин организовал вечеринку в замке Дракулы
Илон Маск на Хеллоуин организовал вечеринку в замке Дракулы
В Индии накануне Хеллоуина рухнул мост, на котором находилось 500 человек. Много жертв
В Индии накануне Хеллоуина рухнул мост, на котором находилось 500 человек. Много жертв
Сатанинское жертвоприношение на Хеллоуин в Сеуле: почти 150 погибших в «праздничной» давке
Сатанинское жертвоприношение на Хеллоуин в Сеуле: почти 150 погибших в «праздничной» давке
fraza.com
Новости блогосферы
30.10.22 18:56

Хозяева полуразрушенной украинской энергетики своего не упустят и не надо их жалеть
23.10.22 21:11

Свет в Украине отключают «терпилам», чтобы электричество было у «блатных»
04.10.22 18:54

Банкопад в Украине реален?
04.10.22 18:45

Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно

Опрос

Что произойдет, если РФ и далее будет обстреливать энергообъекты Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.