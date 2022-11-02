ВСУ выстраивают вокруг Киева многоэшелонированную оборону

Главное: ВСУ наращивают оборонительные рубежи Киева. Устанавливаются долговременные огневые сооружения разного типа и инженерные заграждения, отметил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Детали: Украинские военные наращивают оборонительные рубежи Киева. Вокруг столицы создается многоэшелонированная оборона, сообщают Сухопутные войска ВСУ в среду, 2 ноября.

Указано, что совершенствуется систему инженерного оборудования и возведения фортификационных сооружений вокруг столицы.

«Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны. В первую очередь, проводим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава», — заявил командующий группировкой сил и средств обороны Киева, экс-командующий ООС, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Он отметил, что ВСУ наращивают фортификационное оборудование рубежей обороны посредством установления долговременных огневых сооружений разного типа.

«Также устанавливаем взрывные и невзрывные инженерные заграждения перед позициями наших войск», — добавил генерал.

Таким образом, по его словам, создается система многоэшелонированной обороны путем наращивания районов рубежей и позиций.

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