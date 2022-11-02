В Минобразования рассказали, как учебные заведения подготовились к отопительному сезону

Главное: Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что к отопительному сезону готовы 94% школ. Колледжи готовы на 81%, заведения профессионально-технического образования — на 92%, дошкольное образование — на 95%.

Детали: В Украине к отопительному сезону уже готовы 94 % учебных заведений. Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона.

«Если, например, в конце прошлой недели готовность учебных заведений к отопительному сезону была на уровне 91%, то сегодня это уже 94%», -отметил он.

По словам Шкарлета, колледжи готовы на 81%; заведения профессионально-технического образования — на 92%; школы — 94%; дошкольное образование — 95%.

Министр уточнил, что ситуация отличается в регионах. Так, в Киеве и 13 регионах готовы на 100%, на остальной территории показатели — 90% и выше.

Вместе с тем, кроме отопления в школе также важным фактором является температурный режим в укрытиях.

«Если температурный режим в укрытии не будет соответствовать санитарным нормам, то по решению педсовета и директора учебное заведение может быть переведено на это время на дистанционные занятия», — заявил Шкарлет.

По его словам, в случае отсутствия тепла или электроэнергии в учебных заведениях принуждать к очной учебе не будут.

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