Россия решила вернуться в «зерновую сделку»

Главное: РФ решила возобновить участие в «зерновой сделке». Минобороны России заявило, что оно якобы «получило письменные гарантии» не использовать «зерновой коридор» для боевых действий.

Детали: Россия приняла решение возобновить участие в соглашении по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Об этом заявило минобороны РФ в среду, 2 ноября в своем Telegram-канале.

Российское ведомство уверяет, что благодаря участию ООН и Турции «от Украины получены письменные гарантии», которые предусматривают, что «зерновой коридор» не станут использовать для ведения боевых действий«.

«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения — Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины», — сказано в заявлении министерства.

Добавим, что «участие» России в «зерновой сделке» предусматривает лишь одно: РФ не должна атаковать или другим образом мешать украинским грузовым судам, которые везут продукцию в страны Африки и Ближнего Востока.

Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед этим заверил российских пропагандистов, что Москва продолжает контакты с Турцией по вопросу «зерновой сделки». Он утверждал, что участие России в этой сделке «все еще приостановлено».

Представитель Кремля также заявил, что условиями возвращения России к «зерновой сделке» остается «ликвидация препятствий на пути российского экспорта удобрений за рубеж». Однако «препятствия в экспорте удобрений» заключаются в том, что многие страны отказываются покупать российскую продукцию из-за военной агрессии Кремля в отношении Украины.

В тему: Россия 29 октября заявила о своем выходе из «зерновой сделки» якобы из-за атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи беспилотников в Крыму.