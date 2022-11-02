Зеленский рассказал о возможных компромиссах с РФ

Главное: Украина будет выстраивать очень прагматические отношения с РФ, потому что она несет угрозу. На компромиссы с Россией никто идти не будет.

Детали: Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова снова идти на компромиссы с Россией. Подобные решения в прошлом были самой большой ошибкой Украины. Об этом он сказал в интервью чешскому телевидению.

По его словам, некоторые мировые лидеры хотели бы, чтобы Украина согласилась на условия агрессора.

«Я думаю, что некоторые лидеры стран, конечно, хотели бы (компромиссов от Украины). Я не хочу сейчас давать свою оценку этому, потому что это не имеет значения. Потому что для меня не важно, что кто-то пытается подтолкнуть нас. Мы уже там были (в договоренности с РФ). Для нас там ничего нового, никаких сюрпризов. Я знаю, чем закончит эта история», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что ожидать «хорошую концовку» и заключения договоренностей с РФ не стоит. Украина будет выстраивать очень прагматические отношения с РФ, потому что она несет угрозу.

«Мы сейчас видим результаты их политики. Мы в Украине на протяжении последних 30 лет нашей независимости не строили сильной системы безопасности. Я думаю, потому что не ожидали от них столь агрессивных шагов, столь воинственных шагов, столь кровавых шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики», — заявил глава государства.

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