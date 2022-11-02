На Киевщине до сих пор не опознаны более 200 тел мирных жителей

Главное: Более 200 убитых жителей Киевщины до сих пор не опознаны. Тела хоронят, но под соответствующим номером, если они неизвестны, а данные ДНК вносят в специальную базу.

Детали: В Киевской области до сих пор не опознаны тела 200 украинцев, погибших от рук оккупантов. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов во время брифинга в медиацентре Украина-Укринформ.

«Тела хоронят, но под соответствующим номером, если они неизвестны... Согласно процедуре, отбирается ДНК и помещается в базу данных. Далее, если любой человек обращается с просьбой найти родственника, то происходит забор ДНК и сравнение», — рассказал Небитов.

По результатам экспертизы родственникам передают информацию, где похоронено тело, по желанию близких, погибшего могут перезахоронить.

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