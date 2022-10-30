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Новости > В Киево-Печерской лавре УПЦ к празднику святителя и чудотворца Николая собирает подарки детям-сиротам

В Киево-Печерской лавре УПЦ к празднику святителя и чудотворца Николая собирает подарки детям-сиротам

Александра Кудрявцева
30.10.22 18:55
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В Киево-Печерской лавре УПЦ к празднику святителя и чудотворца Николая собирает подарки детям-сиротам
Главное: В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре ко дню памяти святителя и чудотворца Николая собирают подарки детям.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, социальный отдел обители приглашает приобщиться к доброму делу всех желающих.
 
«Подарки получают дети, которые приходят в соцотдел с родителями, воспитанники детских приютов и профильных учреждений, мальчишки и девочки из многодетных семей. В житии святого Николая есть ситуации, которые служат христианам примером для подражания. В том числе и его добрые и бескорыстные поступки, когда он тайно одаривал нуждающихся», — говорится на сайте лавры.
 
Подарки, игрушки, детские развивающие игры, сладости, канцелярские товары, одежда, обувь принимаются по адресу: Киево-Печерская лавра, корпус № 65 (нижняя Лавра), кабинет № 215 (номер вызова по домофону: 13).
 
В тему: Киевская молодежь УПЦ с начала войны передала 100 тонн гуманитарной помощи.
 

Тэги: Киево-Печерская Лавра, Николай Чудотворец, УПЦ

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