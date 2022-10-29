Священник УПЦ объяснил, почему Бог не всегда отвечает на молитвы

Главное: Предоставляем Богу право самому решать, что нам полезно, а что нет.

«Каждый день, произнося молитву Господню, зачастую неосознанно, просим: „Да будет воля Твоя...“, смиренно уступая этим самым место для действия Божией воли. А это, в свою очередь, означает, что предоставляем Богу право самому решать, что нам полезно, а что нет», — сказал отец Игорь.

Священник УПЦ привел слова святителя Иоанн Златоуст, который предупреждает, что, «говоря об уподоблении детям („если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное“), Спаситель не призывает копировать детское неразумие, но учит доверять Богу как Отцу».

«Ведь промысла Божьего не знаем, и наше будущее не известно нам даже на шаг вперед. Что нам на пользу? Что во вред? Известно только одно: „Любящим Бога, все содействует ко Благу“ (Рим. 8:28)», — протоиерей Игорь Мельников.