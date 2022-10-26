Месси продолжает бить рекорды Лиги чемпионов

Главное: Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси продолжает устанавливать новые достижения даже в 35 лет. Он стал самым возрастным игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось за одну игру набрать четыре очка по системе гол плюс пас (2+2).

Детали: Лионель Месси в очередной раз доказал свою звездность. Аргентинский нападающий установил очередное достижение в Лиге чемпионов.

Случилось это в матче его ПСЖ против Маккаби Хайфа в пятом туре группового этапа турнира.

Месси забил в этом матче два гола и сделал две голевые передачи. В этот день аргентинцу исполнилось 35 лет и 123 дня, таким образом он стал самым возрастным игроком в истории турнира, которому удалось за одну игру набрать 2+2.

2 & 2 — Lionel Messi is the oldest player in UEFA Champions League history to both score twice and assist twice in a game (35 years, 123 days). Multifaceted. pic.twitter.com/9ZHTTGx4IL — OptaJoe (@OptaJoe) October 25, 2022

В тему: Руководство каталонской «Барселоны» хочет, чтобы аргентинский форвард Лионель Месси снова выступал в составе команды. Трансфер может состояться в следующем году.