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Новости > Месси продолжает бить рекорды Лиги чемпионов

Месси продолжает бить рекорды Лиги чемпионов

Абелардо
26.10.22 16:14
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Месси продолжает бить рекорды Лиги чемпионов

Главное: Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси продолжает устанавливать новые достижения даже в 35 лет. Он стал самым возрастным игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось за одну игру набрать четыре очка по системе гол плюс пас (2+2).

Детали: Лионель Месси в очередной раз доказал свою звездность. Аргентинский нападающий установил очередное достижение в Лиге чемпионов.

Случилось это в матче его ПСЖ против Маккаби Хайфа в пятом туре группового этапа турнира.

Месси забил в этом матче два гола и сделал две голевые передачи. В этот день аргентинцу исполнилось 35 лет и 123 дня, таким образом он стал самым возрастным игроком в истории турнира, которому удалось за одну игру набрать 2+2.

В тему: Руководство каталонской «Барселоны» хочет, чтобы аргентинский форвард Лионель Месси снова выступал в составе команды. Трансфер может состояться в следующем году.

Тэги: рекорд, футбол, Лига чемпионов, спорт, Лионель Месси

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