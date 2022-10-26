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Новости > Наследный принц Саудовской Аравии зло посмеялся над Байденом

Наследный принц Саудовской Аравии зло посмеялся над Байденом

Александр Панько
26.10.22 00:01
1047
Наследный принц Саудовской Аравии зло посмеялся над Байденом

Главное: Наследный принц Саудовской Аравии смеялся над Джо Байденом. Он считает, что у президента США – проблемы с головой.

Детали: Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд зло смеялся над президентом США Джо Байденом. Как пишет издание The Wall Street Journal, он делал это в частных беседах.

Так, источники сообщают, что он насмехался над постоянными публичными конфузами американского лидера, ставя под сомнение его умственные способности.

Например, как информируется, саудовский кронпринц заявил своим советникам, что Джо Байден не произвел на него впечатления еще в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы.

Кроме этого он говорил, что предпочитал контактировать с Дональдом Трампом.

В публикации сказано: «Джо Байден отказывался общаться с принцем более года, и, когда они наконец встретились в Джидде в июле, присутствовавшие при этом саудовские должностные лица почувствовали, что президент США не хотел там присутствовать и не был заинтересован в политических дискуссиях».

Эксперт издания добавил, что сегодня между Вашингтоном и Эр-Риядом практически нет доверия, а катализатором роста напряженности в отношениях между двумя некогда близкими партнерами стала личная неприязнь между Джо Байденом и саудовским кронпринцем.

В то же время официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала смехотворными представленные в статье утверждения. Она сказала, что США продолжают проводить пересмотр отношений в Саудовской Аравией, и пока Вашингтону нечего объявить о возможных результатах данного процесса.

В тему: Байден странно оговорился, поздравляя свою «правую руку».

Тэги: США, мир, Саудовская Аравия, Джо Байден, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

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