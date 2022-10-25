Священники УПЦ доставили на Харьковщину гумпомощь от Польской и Американской Церквей

Главное: Священнослужители Киевской епархии Украинской Православной Церкви доставили в Харьков гуманитарную помощь от Польской Церкви и Православной Церкви в Америке.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua , при содействии Православной Церкви в Америке и Международного православного фонда IOCC Благотворительный фонд Польской Православной Церкви Элеос собрал гуманитарный груз для пострадавших в результате военных действий жителей Харьковской области.

Гуманитарный груз из Варшавы доставили глава отдела по делам семьи Киевской епархии настоятель Покровского храма в микрорайоне Бортничи Киева протоиерей Алексей Годун и клирик храма во имя великомученика Пантелеймона Днепровского района Киева иерей Георгий Иванычко.

Благотворительную помощь для дальнейшей раздачи пострадавшим жителям Харьковщины принял благочинный Красноградского округа Харьковской епархии, настоятель Благовещенского храма города Красноград протоиерей Николай Негер.