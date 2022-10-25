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Новости > Шольц рассказал о «плане Маршалла» для Украины

Шольц рассказал о «плане Маршалла» для Украины

Агата Кловская
25.10.22 14:56
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Шольц рассказал о «плане Маршалла» для Украины

Главное: Канцлер Германии Олаф Шольц озвучил свое виденье «плана Маршалла» для Украины. Он подчеркнул, что речь идет о стратегии на годы и десятилетия и это потребует усилий международного сообщества.

Детали: Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что восстановление Украины станет сложным проектом «на поколение», но это также возможность и сделать ее более передовой и современной, чем до войны, сочетая этот процесс с приближением к вступлению в ЕС. Об этом он сказал на Международной экспертной конференции по восстановлению и модернизации Украины в Берлине 25 октября, пишет Европейская правда.

По его словам, несмотря на то, что пока нет понимания, когда закончится война, уже сейчас надо планировать восстановление Украины и механизмы, как это будет происходить.

Шольц подчеркнул, что речь идет о стратегии на годы и десятилетия и это потребует усилий всего международного сообщества.

«Речь идет о не менее амбициозной цели, чем План Маршалла XXI века, задача на поколение, которую начнут реализовывать уже сейчас», — заявил он.

«Давайте не фокусироваться на восстановлении того, как все было и есть, но думать о том, что какой могла бы быть более передовая, самодостаточная, „устойчивая“ Украина. Это могла бы быть Украина, которая является крупным производителем „зеленой“ энергии, поставщиком промышленной и сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью, передовая страна в сфере цифровых технологий, чьи IT-специалисты одни из лучших в мире, член ЕС с соответствующей инфраструктурой и законодательной рамкой. Для меня, обязательства ЕС перед Украиной как будущим членом — это одно из самых значимых геополитических решений нашего времени. Наши глобальные усилия и для восстановления Украины, и для процедур ее приближения к ЕС породят масштабную синергию. Не только Украина, но и вся Европа станут от этого сильнее», — сказал Шольц.

Он также отметил важность децентрализации, регионального развития, борьбы с коррупцией, улучшения инвестиционного климата.

«Чем лучшую систему для восстановления Украины мы сейчас создадим, тем больше международной поддержки Украина получит в последующие годы», — подчеркнул канцлер Германии.

В тему: ЕС готовит мощную финансовую поддержку Украины.

Тэги: Украина, экономика, Олаф Шольц, План Маршалла, война в Украине

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