На Закарпатье верующие УПЦ собрали средства на автомобиль и гумпомощь для ВСУ

Главное: На Закарпатье верующие села Приборжавское приобрели спецавтомобиль и отправили гуманитарную помощь для защитников Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, верующие и неравнодушные жители села собрали средства для приобретения автомобиля для ВСУ

«С молитвой и маленькими подарками и Божьим благословением 22 октября в Свято-Покровском храме села Приборжавское была совершена отправка на передовую воинов — односельчан.

Вместе с тем при поддержке добрых людей и верующих храма был приобретен и освящен автомобиль, снаряжение и провизия для защитников Украины», — поделились в епархии.

Отметим, что это уже не первая помощь от церковной общины ВСУ. В марте и июне приход села принял участие в приобретении и отправке спецавтомобиля для 128-й Закарпатской бригады.

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