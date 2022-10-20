В Коростене верующие УПЦ передали автомобиль украинским воинам

Главное: Прихожане Овручской епархии Украинской Православной Церкви собрали средства и приобрели автомобиль для украинских воинов.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, прихожане Свято-Николаевского храма передали очередной автомобиль для ВСУ.

Как сообщалось ранее, в Бердичеве духовенство и прихожане Свято-Николаевского собора поддерживают Вооруженные Силы Украины.

Священники и верующие собрали продукты питания, овощи, а также одежду для переселенцев.

Также православные верующие собрали деньги и передали на специальный счет в поддержку Вооруженных Сил Украины.

В храмах епархии усилиями неравнодушных людей постоянно собирают и передают помощь переселенцам, украинским военным и всем, кто пострадал в результате боевых действий России на территории Украины.

В тему: На Житомирщине УПЦ передала ВСУ гуманитарную помощь.