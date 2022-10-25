НАТО должно увеличить помощь ВСУ, — Столтенберг

Главное: Столтенберг призывает страны НАТО увеличить помощь Украине, чтобы ВСУ могли вести боевые действия всю зиму. В альянсе заявили, что необходимо увеличить поставки всего, начиная с зимней одежды, генераторов и палаток.

Детали: НАТО нужно увеличить поставку всего, чтобы украинцы смогли воевать всю зиму. Речь идет о генераторах, зимней одежде и палатках. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Deutsche Welle.

«Зима приближается. И это тоже было основным посылом встречи министров обороны НАТО: нам необходимо увеличить поставки всего, начиная с зимней одежды, генераторов, палаток, чтобы украинцы смогли продлить военные действия всю зиму», — заявил Столтенберг.

Генсек добавил, что системы вооружений, поставленные союзниками и партнерами НАТО, уже показали огромное влияние. Это и стало одной из причин, почему РФ не смогла добиться преимущества в воздухе и контроля над воздушным пространством Украины.

«Это произошло, конечно, прежде всего, из-за умений, решимости украинских вооруженных сил использовать уже старые имеющиеся у них советские средства ПВО. Партнеры поставляли Украине боеприпасы для старых советских систем, а затем начали предоставлять новые», — добавил Столтенберг.

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