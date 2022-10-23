Названа самая красивая женщина в мире

Главное: Названа самая математически красивая женщина в мире. Это — звезда сериалов Джоди Комер.

Детали: Звезда сериалов Джоди Комер сместила модель Беллу Хадид с вершины рейтинга самых математически красивых женщин мира. Его составил руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан де Сильва. Хирург соотнёс лица популярнейших девушек планеты с правилом золотого сечения. Де Сильва три года назад выяснил, что черты лица Хадид соответствуют этому принципу на 94,35%. Но жизнь идёт, появляются новые кумиры, и в рейтинге настало время перемен. Теперь номер 1 - Джоди Комер. Подробности и фото по ссылке