Священник УПЦ объяснил, почему важно читать молитвы, составленные святыми

Главное: Читая молитвы, составленные признанными всей полнотой Церкви подвижниками, человек делает «перезапуск системы».

«Почти никто не обладает даром творческой молитвы. Очень скупо и в редких случаях можем произнести и выразить покаянное чувство или чувство благодарности. Ум не может сформулировать чувства, а сердце из‑за этого не может насытиться. Ему нужно „выговориться“. И тогда приходят на помощь Святые Отцы и подвижники благочестия, которые имеют огромный духовный опыт», — пояснил священник.

Он обратил внимание на один аспект: «закрутившись в суете, важной и не очень, исполняя текущие обязанности и строя планы, незаметно охладеваем к духовному деланию. И тогда очень трудно расшевелить себя».

Отец Александр отметил, что читая молитвы, составленные признанными всей полнотой Церкви подвижниками, человек делает «перезапуск системы», или, если провести аналогию с запуском машины. «А свою молитву, личную, надо искать, ценить и беречь», — добавил священник.