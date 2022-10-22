В трех епархиях УПЦ прошел крестный ход с мощами святых воинов о мире в Украине

Главное: В Запорожской, Криворожской и Кировоградской епархиях Украинской Православной Церкви прошел крестный ход о мире и благополучии Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, с 17 октября Синодальный отдел УПЦ по взаимодействию с ВСУ и ВФУ организовал крестный ход с чудотворным образом Покрова Пресвятой Богородицы с частицей омофора Пречистой Девы и с ковчегом с мощами 30 святых воинов.

В Запорожье святыни прибыли в Покровский архиерейский собор, где перед ними совершили молебен.

Протоиерей Вячеслав Яковенк отметил, что среди церковных праздников 127 посвящены памяти святых, бывших при земной жизни воинами. В УПЦ с 2015 года установлено празднование памяти Собора всех святых воинов, совершаемое в Неделю по Воздвижении Креста Господня.

«Никто из нас не может оставаться безразличным к той кровопролитной войне, которую сейчас переживаем. Будем же непрестанно прибегать к Пресвятой Богородице и святым заступникам, чтобы, по милости Божией, на нашей многострадальной украинской земле воцарился мир и покой», — сказал священник УПЦ в своем слове.

Вечером 17 октября крестный ход со святынями прибыл в Преображенский кафедральный собор Кривого Рога, где митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем возглавил молебен о мире в стране.

18 октября после Божественной литургии состоялось молитвенное шествие с прибывшими святынями и местночтимой чудотворной иконой святого мученика Иоанна Воина с частицей его честных мощей.

Затем чудотворная икона с частицей омофора Божией Матери и ковчег с мощами 30 святых воинов были доставлены в Петропавловский храм города Зеленодольск, где после молебна состоялся крестный ход вокруг храма.

19 октября крестный ход прошел в Благовещенском храме Кропивницкого. После литургии святыни доставили в областной госпиталь ветеранов войны, где проходят реабилитацию раненые ВСУ.