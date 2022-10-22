На Черниговщине УПЦ передала гумпомощь детям-инвалидам

Главное: На Черниговщине Украинская Православная Церковь передала гуманитарную помощь в детский дом-интернат.

Настоятель Свято-Николаевского храма села Вертиевка Нежинского района протоиерей Василий Лучик привез в детский дом-интернат продукты питания и коляску для детей с инвалидностью.

Как сообщалось ранее, викарий Нежинской епархии епископ Ладанский Феодосий посетил семьи защитников Украины в городах Прилуки и Ладан, поздравил родных военнослужащих с праздником, обратился к ним со словами поддержки и передал материальную помощь.