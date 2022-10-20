Премьер Великобритании Лиз Трасс подает в отставку

Главное: Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку. На должности премьера она пробыла меньше двух месяцев.

Детали: Лиз Трасс, выступая на Даунинг-стрит, объявила о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании.

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что Трасс столкнулась с новыми вызовами — чиновники британского правительства начали массово уходить в отставку.

В тему: В начале октября в Британии заговорили о вотуме недоверия Лиз Трасс. Причиной недовольства однопартийцев нового премьер-министра стало ее решение снизить подоходный налог с 45% до 40%.