ЕС утвердил санкции против Ирана в рекордные сроки

Главное: В Евросоюзе подготовили и утвердили санкции за поставки Ираном вооружений России. Сделано это было в рекордно короткие сроки — всего за три дня.

Детали: Совет Евросоюза утвердил в четверг, 20 октября, санкции в отношении Ирана за поставку беспилотников России. Об этом сообщило председательство Чехии.

«Санкции по Ирану в рекордно короткие сроки. После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, поставляющих иранские беспилотники, которые нанесли удары по Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в Официальном журнале (Европейского союза)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «государства ЕС решили заморозить активы трех физических лиц и одного юридического лица, ответственных за поставку дронов».

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