Стало известно, сколько ударов нанесла Россия по энергосистеме Украины

Главное: Стало известно о масштабах атаки РФ на энергосистему Украины. Было три сотни ударов.

Детали: Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал о масштабах атак РФ на энергосистему нашей страны. По его словам, было нанесено около трех сотен ударов по соответствующей инфраструктуре.

Об этом он поведал в эфире телемарафона.

Чиновник поведал, что коммунальные службы предпринимают меры, которые потребуются в случае драматических повреждений, которые потребуют большего времени для восстановления.

Министр сказал: «Это целый механизм, в котором задействованы почти все государственные органы, военные администрации на местах».

Отмечается, что гражданам, если возникнет необходимость, сообщат, где будет возможность получить электроэнергию, тепло, зарядить мобильные телефоны и получить связь.

Подчеркивается, что сейчас важно закрыть противовоздушной обороной энергетические объекты.

Резюмируется, что, во избежание принудительных отключений энергии, украинцы добровольно должны сократить ее потребление хотя бы на двадцать процентов.

В тему: 20 октября по всей Украине будут массовые отключения электроэнергии.