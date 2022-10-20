Стало известно, сколько населенных пунктов Харьковщины до сих пор находится под оккупацией

Главное: Украинские военные освободили почти 550 населенных пунктов в Харьковской области. Под оккупацией еще остается 2% региона.

Детали: В Харьковской области под российской оккупацией остаются 32 населенных пункта, сообщил глава ОВА Олег Синегубов в четверг, 20 октября.

«На сегодняшний день деоккупировано 544 населенных пункта и остается у нас под временной оккупацией только 32, это составляет чуть меньше 2% Харьковской области», — сообщил он.

Синегубов отметил, что только за последние шесть дней ВСУ освободили 19 населенных пунктов.

В тему: Оккупационные власти Херсонщины планируют вывезти 50-60 тысяч людей.