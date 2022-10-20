Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 66 650 солдат

Главное: Россия потеряла в войне 66 650 солдат. Уничтожено 2 567 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на четверг, 20 октября.

Сообщается, что погибли уже 66 650 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 567 танков, 5 255 боевых бронированных машин, 1 646 артиллерийских систем, 372 РСЗО, 189 средств ПВО, 269 самолетов, 243 вертолета, 1 311 БПЛА оперативно-тактического уровня, 329 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4 005 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 147 единиц специальной техники.

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