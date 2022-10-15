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Новости > УПЦ в регионах помогает переселенцам, воинам и нуждающимся

УПЦ в регионах помогает переселенцам, воинам и нуждающимся

Александра Кудрявцева
15.10.22 16:10
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УПЦ в регионах помогает переселенцам, воинам и нуждающимся
Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.
 
В Одесской епархии на территории храма в честь Феодоровской иконы Божией Матери в селе Кошары была проведена благотворительная ярмарка, посвященная празднику Покрова Божией Матери и Дню защитников и защитниц Украины.
 
По итогам ярмарки удалось собрать более 16 тысяч гривен.
 
В Житомирской епархии община Николаевского собора Бердичева продолжают поддерживать защитников Украины. В частности, 3 октября на специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины было направлено 7 тысяч 500 гривен, собранных духовенством и прихожанами данного храма.
 
В храмах и монастырях Полтавской епархии 14 октября после Божественной литургии прошли благотворительные трапезы для прихожан и всех нуждающихся.
 
Такие благотворительные трапезы организуют при храмах Полтавской епархии организуются каждое воскресенье после литургии, а при Макарьевском кафедральном соборе Полтавы — каждый день с 12.00 до 13.00.
 
В этот же день волонтеры Центра «Благо», действующего при отделе благотворительности и социального служения Полтавской епархии, провели благотворительную ярмарку под названием «Чужих детей не бывает» у Макарьевского кафедрального собора Полтавы.
 
Викарий Нежинской епархии епископ Ладанский Феодосий посетил семьи защитников Украины в городах Прилуки и Ладан, поздравил родных военнослужащих с праздником, обратился к ним со словами поддержки и передал материальную помощь.
 
В храмах Второго Нежинского благочиния с участием членов семей воинов были совершены молебны, после чего священники передали родным защитников материальную помощь.
 
Также для нужд ВСУ были приобретены строительные материалы.
 
В Запорожской епархии УПЦ 13 октября прихожане храма в честь Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (при Запорожской городской больнице № 9) передали очередную партию сшитых подушек детей-переселенцев.
 
«&lrm;С начала военных действий силами прихода было изготовлено 5 тысячподушек. Все они были переданы солдатам ВСУ, военному госпиталю и вынужденным переселенцам — для взрослых и детей. Данная партия подушек (150 штук) была передана для детей-переселенцев, чтобы обеспечить более комфортное их пребывание в местах размещения и убежищах», — сообщает епархиальная пресс-служба.
 
В Волынской епархии духовенство и прихожане Андреевского прихода села Струмовка и Димитровского прихода села Вишни собрали несколько тонн благотворительной помощи для пострадавших в результате военных действий и российской оккупации жителей Ирпеня.
 
Доставили данный груз на Киевщину клирики Волынской епархии архимандрит Кирилл (Видрич), архимандрит Илья (Вишневский), протоиерей Степан Ярема и священник Павел Чамахуд.
 
Помощь получили жители города Ирпень, потерявшие дома и проживающие в модульном городке «Дубки». Также продукты питания священники передали благотворительным организациям World Central Kitchen и SET Catering, которые ежедневно снабжают людей бесплатным питанием.
 
Кроме того, урожай этого года был передан для одной из киевских воинских частей и в Свято-Троицкий Ионинский монастырь, который занимается активной помощью лицам, пострадавшим от боевых действий.
 
В тему: На Одесчине и Сумщине верующие УПЦ собрали помощь для Святогорской лавры.
 
 
 
 
 

Тэги: гуманитарная помощь, переселенцы, ВСУ, УПЦ

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