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Новости > На Ровенщине на благотворительном ярмарке УПЦ собрали 18 тыс грн для ВСУ

На Ровенщине на благотворительном ярмарке УПЦ собрали 18 тыс грн для ВСУ

Александра Кудрявцева
15.10.22 14:30
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На Ровенщине на благотворительном ярмарке УПЦ собрали 18 тыс грн для ВСУ
Главное: На Ровенщине в Дубно при Свято-Вознесенском храме Украинской Православной Церкви провели благотворительную ярмарку в поддержку ВСУ.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, в результате акции удалось собрать для защитников Украины 18 тысяч гривен.
 
Благотворительная ярмарка состоялась по благословению архиепископа Ровенского и Острожского Пимена в рамках акции: «Слава Богу! Молимся за ВСУ».
 
«Господствовало приподнятое настроение, все были задействованы, дети наслаждались, взрослые торговали. В результате выручили почти 18 тысяч гривен», — рассказывает настоятель прихода протоиерей Гергий Кириченко.
 
Вырученные средства приложат к общей сумме, которую уже собрала Ровенская епархия УПЦ в течение действия акции. Подведение итогов сбора средств на ВСУ будет в конце октября.
 
В тему: В столичных больницах священники УПЦ поздравили раненых воинов с Днем защитников и защитниц Украины.
 

Тэги: ярмарка, ВСУ, УПЦ, Ровенская епархия

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