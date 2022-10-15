На Ровенщине на благотворительном ярмарке УПЦ собрали 18 тыс грн для ВСУ

Главное: На Ровенщине в Дубно при Свято-Вознесенском храме Украинской Православной Церкви провели благотворительную ярмарку в поддержку ВСУ.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, в результате акции удалось собрать для защитников Украины 18 тысяч гривен.

Благотворительная ярмарка состоялась по благословению архиепископа Ровенского и Острожского Пимена в рамках акции: «Слава Богу! Молимся за ВСУ».

«Господствовало приподнятое настроение, все были задействованы, дети наслаждались, взрослые торговали. В результате выручили почти 18 тысяч гривен», — рассказывает настоятель прихода протоиерей Гергий Кириченко.

Вырученные средства приложат к общей сумме, которую уже собрала Ровенская епархия УПЦ в течение действия акции. Подведение итогов сбора средств на ВСУ будет в конце октября.