На Закарпатье и Виннитчине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов

Главное: В Мукачевской и Винницкой епархиях священники Украинской Православной Церкви отпели погибших защитников Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, на Закарпатье в селе Лалово простились с погибшим защитником Украины Дмитрием Балегой.

Отпевание в храме в честь святой мученицы Параскевы совершил благочинный Мукачевского района протоиерей Дмитрий Феньо.

На Виннитчине благочинный Хмельницкого округа протоиерей Алексей Бачинский вместе с клириками благочиния совершили чин отпевания погибшего воина ВСУ Ростислава Звизду.

«Руслан Яковлевич 1976 года рождения, погиб в Луганской области во время обстрела, защищая Украину. Похоронили героя в его родном селе Смела», — говорится на сайте епархии.

В епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.