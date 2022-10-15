Киевский храм готовит обеды для раненых украинских военных

Главное: В столичном Свято-Вознесенском храме на Демеевке верующие Украинской Православной Церкви пятнадцать недель подряд готовят плов для раненых, которые лечатся в Главном военном клиническом госпитале.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua , раз в неделю повар со своими помощниками в 09.00 начинает работу в церковной трапезной.

«Плов готовим только из лучших сортов риса и отборного мяса. Это стало возможным благодаря поддержке наших благотворителей из всех социальных слоев. В госпитале раненых кормят хорошо, но эта пища — наш земной поклон за их страдания», — говорит настоятель Свято-Вознесенского храма протоиерей Павел Кириллов.

Свежеприготовленный плов приходские волонтеры увозят в госпиталь, где их уже ждут раненые военные.

Отец Павел рассказывает, что когда эти ребята были на фронте, в Демеевский храм приходили их родные и просили молитв. А сейчас часто видит их на богослужениях уже вместе.

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы и в День защитника Украины, настоятелю, духовенству и верующим Свято-Вознесенского храма особенно приятно было совместно молиться в храме со своими подопечными.