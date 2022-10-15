В столичных больницах священники УПЦ поздравили раненых воинов с Днем защитников и защитниц Украины

Главное: Киевские священники Киевские священники УПЦ посетили раненых военнослужащих в столичных больницах и поздравили с Днем защитников и защитниц Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в этот день утром во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви особенно молились о защитниках и защитницах.

Масштабную помощь в УПЦ украинским воинам оказывают с начала российского вторжения в Украину. В октябре, в канун праздника, в разных епархиях проводили ряд акций — сдавали кровь, собирали средства во время благотворительных концертов и ярмарки, совершали поездки, во время которых передавали авто, все необходимое и поддерживали бойцов.

Председатель отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергей Экшиян рассказал, что в праздник 14 октября священнослужители Киевской епархии посетили более 200 раненых военных в столичных больницах и передали им подарки от имени Предстоятеля УПЦ

Священники во главе с настоятелем храма во имя Архангела Михаила протоиереем Геннадием Батенко поздравили наших защитников, проходящих лечение в Медгородке. Протоиерей Владимир Терещук с другими священнослужителями посетили раненых воинов в Диагностическом центре, а настоятель храма Всех святых воинов протоиерей Вячеслав Яковенко вместе с клириками Киевской епархии вручили подарки бойцам в Александрийской больнице.

«Наши священники отдали честь раненым воинам, выразили им свою благодарность за защиту Родины, пожелали им скорейшего выздоровления и поздравили с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и Днем защитников и защитниц. Ребята были рады визиту духовенства и благодарили их. Батюшки планируют и дальше посещать наших героев и поддерживать», — отметил протоиерей Сергей Экшиян.