Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В столичных больницах священники УПЦ поздравили раненых воинов с Днем защитников и защитниц Украины

В столичных больницах священники УПЦ поздравили раненых воинов с Днем защитников и защитниц Украины

Александра Кудрявцева
15.10.22 11:15
84
В столичных больницах священники УПЦ поздравили раненых воинов с Днем защитников и защитниц Украины
Главное: Киевские священники УПЦ посетили раненых военнослужащих в столичных больницах и поздравили с Днем защитников и защитниц Украины.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в этот день утром во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви особенно молились о защитниках и защитницах.
 
Масштабную помощь в УПЦ украинским воинам оказывают с начала российского вторжения в Украину. В октябре, в канун праздника, в разных епархиях проводили ряд акций — сдавали кровь, собирали средства во время благотворительных концертов и ярмарки, совершали поездки, во время которых передавали авто, все необходимое и поддерживали бойцов.
 
Председатель отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергей Экшиян рассказал, что в праздник 14 октября священнослужители Киевской епархии посетили более 200 раненых военных в столичных больницах и передали им подарки от имени Предстоятеля УПЦ.
 
Священники во главе с настоятелем храма во имя Архангела Михаила протоиереем Геннадием Батенко поздравили наших защитников, проходящих лечение в Медгородке. Протоиерей Владимир Терещук с другими священнослужителями посетили раненых воинов в Диагностическом центре, а настоятель храма Всех святых воинов протоиерей Вячеслав Яковенко вместе с клириками Киевской епархии вручили подарки бойцам в Александрийской больнице.
 
«Наши священники отдали честь раненым воинам, выразили им свою благодарность за защиту Родины, пожелали им скорейшего выздоровления и поздравили с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и Днем защитников и защитниц. Ребята были рады визиту духовенства и благодарили их. Батюшки планируют и дальше посещать наших героев и поддерживать», — отметил протоиерей Сергей Экшиян.
 
В тему: Митрополит УПЦ поздравил с Днем защитников и защитниц Украины.

Тэги: Киев, больница, ВСУ, УПЦ

Комментарии

Статьи

15.10.22 10:11

Ракетные удары по украинской инфраструктуре. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

США превращаются в страну третьего мира
13.10.22 10:54

США превращаются в страну третьего мира

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.10.22 11:45

Предстоятель УПЦ напомнил о присутствии Богородицы в жизни каждого
15.10.22 11:35

Киевский храм готовит обеды для раненых украинских военных
15.10.22 10:05

Рыба Судного дня поймана в Мексике
15.10.22 09:58

В России пилота самолета забрали в военкомат прямо с борта судна
14.10.22 16:36

Украинцам напомнили, когда мы переходим на зимнее время
14.10.22 16:16

В Минобороны рассказали, сколько иранских «мопедов» осталось у российской армии
14.10.22 15:53

Картину Ван Гога стоимостью 39,7 млн долларов облили супом
14.10.22 15:41

В столице община Афганского храма УПЦ передала гуманитарную помощь военным на Харьковщину
14.10.22 15:32

Стало известно, когда в Украину поступят первые системы ПВО NASAMS
14.10.22 15:30

В Киеве верующие УПЦ отметили престольный праздник Покровского монастыря
14.10.22 16:36

Украинцам напомнили, когда мы переходим на зимнее время
14.10.22 14:14

Россия готова отдать Донбасс в обмен на «маленький клочок» украинской земли, — ОП
14.10.22 12:57

Дистанционку в школах Киевской области продлили еще на неделю
14.10.22 09:57

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 64,3 тысячи солдат
13.10.22 15:58

Россия может нанести удар по газотранспортной системе Украины, — Зеленский
13.10.22 15:47

ПАСЕ признала Россию террористическим режимом
13.10.22 14:18

В Минобороны назвали сроки решений по закрытию украинского неба
13.10.22 13:13

В Украине отменили веерные отключения электроэнергии
13.10.22 10:06

Киевскую область атаковали дроны-камикадзе
13.10.22 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 63,8 тысяч солдат
11.10.22 16:35

В Киеве слышны звуки стрельбы
11.10.22 12:13

Путин опасается госпереворота, – The Sun
09.10.22 10:45

В Москве идет большая «чистка» высшего военного руководства?
10.10.22 09:39

В Киеве после обстрелов частично перестало работать метро
11.10.22 16:08

Киевлян попросили не посещать больницы без острой надобности
12.10.22 15:58

ВСУ освободили очередной населенный пункт на Херсонщине
10.10.22 17:41

Стало известно, когда в Украине устранят проблемы с энергетической инфраструктурой
11.10.22 12:14

Эрдоган пообещал помочь Европе газом
10.10.22 10:10

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 62 870 солдат
11.10.22 12:45

Во Львове и на Виннитчине снова прогремели взрывы
Фото и Видео
Рыба Судного дня поймана в Мексике
Рыба Судного дня поймана в Мексике
Рыба Судного дня поймана в Мексике
Рыба Судного дня поймана в Мексике
В России пилота самолета забрали в военкомат прямо с борта судна
В России пилота самолета забрали в военкомат прямо с борта судна
Картину Ван Гога стоимостью 39,7 млн долларов облили супом
Картину Ван Гога стоимостью 39,7 млн долларов облили супом
В Днепре из больницы пытался сбежать российский военнопленный
В Днепре из больницы пытался сбежать российский военнопленный
Появилось видео, как молния попала в арбитра во время футбольного матча
Появилось видео, как молния попала в арбитра во время футбольного матча
В Мариуполе подростков принудительно вербуют в Юнармию
В Мариуполе подростков принудительно вербуют в Юнармию
Стало известно, сколько иранских «мопедов» сбивает украинская ПВО
Стало известно, сколько иранских «мопедов» сбивает украинская ПВО
Queen представила «потерянную» 34 года назад песню
Queen представила «потерянную» 34 года назад песню
Украина потеряла сразу два военных самолета - Су-24 М и МиГ-29
Украина потеряла сразу два военных самолета - Су-24 М и МиГ-29
Экс-участник Modern Talking Дитер Болен раскритиковал антироссийскую политику Евросоюза
Экс-участник Modern Talking Дитер Болен раскритиковал антироссийскую политику Евросоюза
fraza.com
Новости блогосферы
04.10.22 18:54

Банкопад в Украине реален?
04.10.22 18:45

Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно
29.09.22 19:43

Смоделированы последствия ядерного удара по центру Киева
27.09.22 16:39

Мир ждет худший с 1949 года обвал рынка

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.