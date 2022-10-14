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Новости > Стало известно, когда в Украину поступят первые системы ПВО NASAMS

Стало известно, когда в Украину поступят первые системы ПВО NASAMS

Агата Кловская
14.10.22 15:32
125
Стало известно, когда в Украину поступят первые системы ПВО NASAMS

Главное: Первые NASAMS будут в Украине уже в октябре. Министр обороны Алексей Резников добавил, что и немецкие системы ПВО IRIS-T приедут в Украину в октябре.

Детали: Переданные США зенитно-ракетных комплексов NASAMS для противовоздушной обороны будут поставлены в Украину уже в этом месяце. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников.

Резников добавил, что и немецкие системы ПВО IRIS-T приедут в Украину в октябре.

«Есть решение США о поставках нам очень известной системы NASAMS, первых нескольких установок. Тоже происходит обучение наших специалистов. Они тоже будут поставлены именно в этом месяце», — сказал он.

В тему: Германия передала Украине первую батарею систем ПВО IRIS-T.

Тэги: Алексей Резников, ПВО, война в Украине, NASAMS

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