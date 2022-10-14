Стало известно, когда в Украину поступят первые системы ПВО NASAMS

Главное: Первые NASAMS будут в Украине уже в октябре. Министр обороны Алексей Резников добавил, что и немецкие системы ПВО IRIS-T приедут в Украину в октябре.

Детали: Переданные США зенитно-ракетных комплексов NASAMS для противовоздушной обороны будут поставлены в Украину уже в этом месяце. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников.

Резников добавил, что и немецкие системы ПВО IRIS-T приедут в Украину в октябре.

«Есть решение США о поставках нам очень известной системы NASAMS, первых нескольких установок. Тоже происходит обучение наших специалистов. Они тоже будут поставлены именно в этом месяце», — сказал он.

В тему: Германия передала Украине первую батарею систем ПВО IRIS-T.