ВСУ освободили очередной населенный пункт на Херсонщине

Главное: ВСУ сообщили об освобождении Червоного на Херсонщине. Село находится на севере Херсонской области, где ВСУ на прошлой неделе начали новую фазу наступления.

Детали: Украинские защитники с боями освободили поселок Червоне в Херсонской области. Об этом в среду, 12 октября, сообщает 128 отдельная горно-штурмовая бригада в Facebook.

«Червоне. Поселок на Херсонщине с боями освободили штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Дальше больше!», — говорится в сообщении.

На опубликованных из села кадрах видно уничтоженную технику российской армии.

Червоне находится на севере Херсонской области, где ВСУ на прошлой неделе начали новую фазу наступления в сторону Берислава и Новой Каховки.

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