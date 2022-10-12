Украинцы снова стали использовать больше электроэнергии

Главное: Украинцев просят больше экономить электричество. Из-за роста потребления электроэнергии в шести областях пришлось вводить веерные отключения.

Детали: Укрэнерго призывает население ограничить потребление электроэнергии не только в вечерние часы, но и в утренние. Обращение компании к украинцам опубликовано в среду, 12 октября.

«Мы не призываем не включать свет и электроприборы весь день, но просим относиться к электропотреблению разумно утром — с 8 до 11 часов и вечером — с 17 до 23», — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отмечают, что с восьми утра 12 октября потребление выросло на 6% в сравнении с данными вчерашнего дня. Из-за этого пришлось ограничить электроснабжение в Киеве и Киевской области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях.

«Сейчас главная причина ограничений потребителей — необходимость снизить нагрузку на магистральные сети, чтобы ремонтники Укрэнерго имели время отремонтировать оборудование, поврежденное мощными ракетными обстрелами. Следовательно, чем больше потребление, тем больше ограничений», — отметили в компании.

Украинцам еще раз напомнили, в чем заключается разумное и ответственное отношение к потреблению энергоресурсов.

«Наименьший уровень потребления электроэнергии ночью. Поэтому именно тогда лучше пользоваться обогревателями, стиральными машинами, включать бойлеры, посудомойки и другие энергозатратные приборы. Днем — не включать одновременно несколько мощных электроприборов, а утром и особенно вечером, когда потребление больше, свести к минимуму пользование электричеством», — сказано в сообщении.

«Пожалуйста, дорогие украинцы, вы все в эти дни немного энергетики. Помогите нам. Ваша работа — добровольно уменьшить потребление электроэнергии и относиться к нему разумно. Как показало сегодняшнее утро, разумное электропотребление уже должно касаться не только вечерних часов, но и утренних», — обратилась компания к населению.

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