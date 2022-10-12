Германия передаст Украине 16 самоходных артустановок Zuzana

Главное: Берлин передает Киеву новую партию вооружения. В перечне — 16 САУ Zuzana, четыре установки IRIS-T SLM, четыре самоходные гаубицы 2000 и другое.

Детали: Власти Германии в сотрудничестве с Данией и Норвегией подготовили новій пакет военной помощи для Украины, куда войдут, в том числе, 16 самоходных гаубиц Zuzana. Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.

Как указано, кроме САУ Zuzana, Украина получит четыре установки IRIS-T SLM (одна уже доставлена), четыре самоходные гаубицы 2000 с боекомплектом и две реактивные системы залпового огня MARS II с боеприпасами.

Также в перечне запланированной помощи 40 средств радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, 130 полевых обогревателей, 36 автомобилей скорой помощи, тысяча аптечек и 405 тысяч сухпайков.

При этом из соображений безопасности сроки поставок вооружения не раскрываются.

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